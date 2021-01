Ajax hoopt zich deze transferperiode te versterken met Sébastien Haller. De Amsterdammers zien de 26-jarige Fransman van West Ham United als de oplossing voor het huidige spitsenprobleem.

De belangstelling van Ajax in Haller werd woensdagavond al gemeld door L'Equipe en donderdagochtend ook door De Telegraaf en VI. Volgens de Franse sportkrant vraagt West Ham United 25 miljoen euro voor de oud-speler van FC Utrecht, die nog tot medio 2024 onder contract staat bij de Premier League-club.

Het is niet duidelijk of Ajax bereid is om een dergelijk bedrag op tafel te leggen. De Amsterdammers, die net als alle andere clubs financieel zijn geraakt door de coronacrisis, trokken nooit eerder zoveel geld uit voor een speler. Volgens De Telegraaf en VI onderzoekt Ajax eerst de optie om Haller te huren met een optie tot koop.

De huidige koploper in de Eredivisie heeft dit seizoen de nodige problemen als het gaat om de spitspositie. Lassina Traoré is al sinds begin december geblesseerd en verder heeft trainer Erik ten Hag alleen routinier Klaas-Jan Huntelaar en de achttienjarige Brian Brobbey achter de hand als pure spitsen. Op dit moment zijn ook zij geblesseerd.

Haller heeft een geschiedenis in de Eredivisie, want hij stond tussen januari 2015 en de zomer van 2017 onder contract bij FC Utrecht. De Domstedelingen namen hem eerst op huurbasis en daarna definitief over van het Franse Auxerre. In 98 officiële wedstrijden voor FC Utrecht scoorde de spits 51 keer en gaf hij zestien assists.

In de zomer van 2017 maakte Haller de overstap naar Eintracht Frankfurt en na twee seizoenen in de Bundesliga werd hij in 2019 door West Ham United voor 50 miljoen euro naar de Premier League gehaald. De tweevoudig international van Ivoorkust heeft een basisplaats bij 'The Hammers' en scoorde dit seizoen tot dusver zeven keer in negentien duels.