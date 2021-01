Manchester United verloor woensdagavond in de League Cup tegen stadgenoot City (0-2) voor de vierde keer in een jaar een halve finale, maar manager Ole Gunnar Solskjaer vreest niet voor een mentaal probleem. De Noor vindt dat zijn ploeg simpelweg beter moet spelen.

"Ik denk niet dat het een mentaal probleem is. Tegen Manchester City was het gewoon een gebrek aan kwaliteit. We speelden tegen een sterk elftal dat ook verdiende te winnen", concludeerde Solskjaer op zijn persconferentie na het duel op Old Trafford.

Vorig seizoen ging Manchester United ook al in de halve finales van de League Cup onderuit tegen rivaal City. Daarnaast was Chelsea in de halve eindstrijd van de FA Cup te sterk en voorkwam Sevilla dat 'The Red Devils' de Europa League-finale bereikten.

Dit keer stond het bij rust nog 0-0 tegen Manchester City, maar in de tweede helft liep de ploeg van manager Josep Guardiola alsnog weg bij United. John Stones tekende vijf minuten na rust voor de 0-1 en Fernandinho gooide het duel in de 83e minuut op slot.

"We incasseerden twee doelpunten uit standaardsituaties en dat zorgt nog voor de grootste teleurstelling", baalde Solskjaer. "Als de tegenstander door je defensie heen breekt en je wegspeelt, dan is dat zo. Maar dat was niet het geval. Het zat ons niet mee."

Manchester City heeft nog maar één zege nodig om de League Cup voor het vierde jaar op rij en de achtste keer in totaal te winnen. De 'Citizens' nemen het 25 april in de finale op tegen het Tottenham Hotspur van José Mourinho.