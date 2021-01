Ronald Koeman ziet dat FC Barcelona na een moeizame eerste seizoenshelft steeds meer speelt zoals hij voor ogen heeft. De Catalanen boekten woensdag mede dankzij twee goals van Lionel Messi een fraaie zege bij Athletic Club (2-3).

"Het team is groeiende en speelt met steeds meer vertrouwen", constateerde Koeman na de overwinning in Bilbao op zijn persconferentie. "Bij vlagen lieten we onze topvorm zien en zelfs op de zwakke momenten zag het er niet dramatisch uit. We verdienden dit seizoen sowieso meer punten dan we hebben gekregen."

Na een teleurstellende start in eigen competitie is Barcelona nu zeven wedstrijden op rij ongeslagen in La Liga. Zaterdagavond in het uitduel met Granada kan de ploeg van Koeman voor het eerst dit seizoen drie competitiewedstrijden op rij winnen.

"Dat we in een uitwedstrijd van zo'n sterk team hebben gewonnen, zal het team alleen nog maar meer vertrouwen geven", verwacht de Nederlander. "Er zijn natuurlijk nog genoeg dingen te verbeteren, maar dit is de lijn die we moeten blijven volgen."

Lionel Messi was met twee doelpunten belangrijk voor FC Barcelona. Foto: Pro Shots

'Messi staat er nu beter voor dan eerder dit seizoen'

Tegen Athletic Club zag het er overigens niet direct naar uit dat Barcelona zou winnen, want na drie minuten kwam de thuisploeg al op voorsprong. Door treffers van Pedri - na een assist van Frenkie de Jong - en twee doelpunten van de in Spaanse media regelmatig bekritiseerde Messi stelden de Catalanen alsnog de zege veilig.

"Al sinds ik trainer bij Barcelona ben, zie ik een Messi die alles geeft", zei Koeman toen hij opnieuw vragen kreeg over zijn sterspeler. "Dit seizoen is hij misschien wat minder effectief dan hij normaal gesproken is en waren er twijfels, maar hij staat er nu beter voor. Messi voelt zich goed en is klaar voor deze uitdaging."

De overwinning op Athletic ten spijt is de achterstand van Barcelona op koploper Atlético Madrid nog altijd aanzienlijk. De Madrilenen hebben zeven punten meer én twee wedstrijden minder gespeeld dan de ploeg van Koeman.

