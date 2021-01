Olympique Lyon is woensdag in de Ligue 1 twee punten uitgelopen op nummer twee Paris Saint-Germain. De koploper won mede door twee goals van Memphis Depay met 3-2 van RC Lens en PSG speelde bij het debuut van trainer Mauricio Pochettino met 1-1 gelijk tegen Saint-Étienne.

Bij Olympique Lyon-RC Lens opende Memphis vijf minuten voor rust de score op aangeven van Lucas Paquetá. Meteen na de rust werd het 2-0 door een eigen doelpunt van Steven Fortes en weer zes minuten later was het al 3-0 via de tiende seizoenstreffer van Memphis.

De aanvoerder van Lyon benutte een strafschop nadat Lens-doelman Jean-Louis Leca Lyon-aanvaller Maxwel Cornet had neergehaald. Jonathan Clauss deed wat terug voor Lens en Cheick Doucouré maakte zelfs nog de 3-2, maar de zege voor Lyon kwam niet meer in gevaar.

Pochettino, die vorige week bij PSG werd aangesteld als opvolger van de ontslagen coach Thomas Tuchel, kende geen geweldige start bij zijn nieuwe club. De regerend kampioen verspeelde op bezoek bij Saint-Étienne voor de zevende keer dit seizoen punten: 1-1. De achterstand van PSG op Olympique Lyon liep op naar drie punten.

PSG, waar Mitchel Bakker de hele wedstrijd speelde, kwam in de negentiende minuut op een 1-0-achterstand door een treffer van Romain Hamouma. De Italiaan Moise Kean maakte enkele minuten later gelijk op aangeven van landgenoot Marco Verratti.

Xavi Simons zat in de wedstrijdselectie bij de Parijse club, maar de zeventienjarige jeugdspeler uit Nederland mocht niet zijn debuut maken van Pochettino.

Mauricio Pochettino bij zijn debuut als PSG-trainer.

Botman verliest met Lille

Lyon liep ook uit op Lille OSC. De ploeg van Sven Botman ging met 2-1 onderuit tegen Angers SCO. Lille had net als Lyon 36 punten, maar staat na de nederlaag derde op drie punten achterstand.

Romain Thomas zette Angers binnen tien minuten met twee treffers op 2-0 in Lille. Vlak voor rust maakte Burak Yilmaz het weer spannend met de 2-1, maar de ploeg die het in februari in de Europa League opneemt tegen Ajax kon niet meer gelijk komen.

Van den Brom wint met Genk

In België naderde KRC Genk koploper Club Brugge tot op één punt. De ploeg van coach John van den Brom won met 4-1 bij KAS Eupen.

Paul Onuachu was met met drie goals de grote man bij Genk. De Nigeriaan scoorde vlak voor rust op aangeven van Junya Ito en benutte in de tweede helft twee strafschoppen.

