Manchester City heeft woensdag voor het vierde seizoen op rij de finale van de League Cup bereikt. De ploeg van Josep Guardiola won in de halve eindstrijd met 0-2 van stadgenoot Manchester United, waar Donny van de Beek pas twee minuten voor tijd inviel.

Goals van John Stones en Fernandinho in de tweede helft beslisten de 183e derby van Manchester.

Manchester City, dat het tweede Engelse bekertoernooi de afgelopen drie jaar won, neemt het op 25 april in de finale op Wembley op tegen Tottenham Hotspur. De ploeg van Steven Bergwijn won dinsdag met 2-0 van Championship-club Brentford.

Van de Beek stond bij de vorige drie League Cup-duels van United nog in de basis, maar woensdag was hij weer reserve. De Nederlander kreeg wel voor het eerst in vier wedstrijden speeltijd, al was het maar een paar minuten.

Kevin De Bruyne en City staan weer in een bekerfinale. Foto: Pro Shots

Drie afgekeurde goals voor rust

Binnen vijf minuten lag de bal al twee keer in het doel op Old Trafford - één keer bij United en één keer bij City - maar beide treffers werden afgekeurd vanwege buitenspel.

Halverwege de open eerste helft ging er ook een streep door een doelpunt van City-middenvelder Phil Foden, nadat Kevin De Bruyne even daarvoor al de paal had geraakt namens de bezoekers. Het was dan ook een klein wonder dat het nog 0-0 was bij rust.

Dat was vorige maand de eindstand bij de derby in de Premier League, maar woensdag was het bij de eerste grote kans in de tweede helft wel raak. City-verdediger Stones werkte de bal uit een vrije trap van Foden met zijn lichaam achter keeper Dean Henderson, die dit seizoen in de League Cup de voorkeur krijgt boven David de Gea.

Acht minuten voor tijd zorgde Fernandinho voor de beslissing door na een afgeslagen corner op fraaie wijze raak te volleren: 0-2.