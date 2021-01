Royston Drenthe voegt toch weer een bijzonder hoofdstuk aan zijn profloopbaan toe. De 33-jarige linkspoot heeft woensdag een contract getekend bij Racing Murcia FC, dat in Spanje op het vierde niveau speelt.

"Royston Drenthe keert terug naar Spanje om Racing Murcia te helpen aan promotie, nadat hij gespeeld heeft voor clubs als Real Madrid en Everton", schrijft de nieuwe club van de Rotterdammer trots op Twitter.

Drenthe zette al twee keer eerder een punt achter zijn loopbaan. Begin 2017 stopte hij, om een jaar later op te duiken bij Sparta Rotterdam. Na één seizoen in de Keuken Kampioen Divisie nam hij weer afscheid.

De enkelvoudig international richtte zich op een carrière als rapper en het voetballen bij amateurclub Kozakken Boys, waar hij een contract had tot medio 2021.

Nu heeft Racing Murcia Drenthe toch weten te verleiden. De club, die pas in 2013 werd opgericht, gaat aan kop in zijn groep in de Tercera División en ligt daardoor op koers voor een plek in de play-offs voor promotie naar de derde divisie in Spanje.

Drenthe, die vorige maand failliet werd verklaard, kende in 2006 een stormachtige doorbraak bij Feyenoord, dat hem een jaar later voor 15 miljoen euro verkocht aan Real Madrid. De linkspoot speelde vervolgens voor Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor en Baniyas SC.