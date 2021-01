FC Barcelona heeft woensdagavond zijn derde zege in de laatste vier competitiewedstrijden geboekt. De ploeg van Ronald Koeman won door twee goals van Lionel Messi met 2-3 van Athletic Club. Atlético Madrid werd op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de beker.

Barcelona stond in San Mamés al na drie minuten op achterstand. Bij een snelle counter kapte Iñaki Williams Barça-verdediger Clément Lenglet uit, en de spits van Athletic (die zijn 175e La Liga-duel op rij speelde) schoot de bal via de handen van keeper Marc-André ter Stegen in de verre hoek.

De gelijkmaker viel binnen het kwartier en vooral de voorbereiding van de goal was zeer fraai. Messi gaf een lange pass op Frenkie de Jong, die de bal vlak voor de achterlijn in één keer zeer knap teruglegde op Pedri. De jonge middenvelder kon vervolgens relatief simpel raak koppen.

Pedri stond vlak voor rust met een prachtige assist aan de basis van de 1-2. De Spanjaard kreeg de bal van Messi, legde deze met een hakje terug op zijn aanvoerder, waarna Messi van een meter of vijftien zeer beheerst raak schoot.

In de openingsfase van de tweede helft werd een goal van Messi afgekeurd vanwege buitenspel en raakte hij met een fraai afstandsschot de kruising, maar na iets meer dan een uur spelen tekende de Argentijn alsnog voor de 1-3. Na een pass van Antoine Griezmann schoot Messi raak via de onderkant van de lat. Het was voor de 33-jarige vedette zijn negende competitiegoal van het seizoen en zijn 250e treffer voor 'Barça' in een uitduel.

Na een slechte pass van Messi kon Iker Muniain nog wat terugdoen namens Athletic, maar Barcelona gaf de zege niet meer uit handen. De ploeg van Koeman staat nu derde, met zeven punten minder en twee wedstrijden meer gespeeld dan koploper Atlético.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de mooie assist van Frenkie de Jong bij de 1-1 te bekijken.

Atlético verliest van derdedivisionist

Veel andere La Liga-clubs speelden woensdag in de tweede ronde van de Copa del Rey. Atlético blameerde zich met een 1-0-nederlaag tegen derdedivisionist Cornellà.

De Madrilenen keken al na zeven minuten tegen een achterstand aan door een doelpunt van Adrián Jiménez. Atlético kwam die klap niet meer te boven, mede doordat de ploeg vanwege een rode kaart voor Manu Sánchez een half uur met een man minder speelde.

La Liga-clubs Elche (0-1-winst bij La Nucia), Levante (1-2-winst bij Portugalete), Granada (na verlenging 1-2-winst bij Leonesa) en Real Betis (1-3-zege bij Mutilvera) slaagden er wel in om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Diego Simeone leed een pijnlijke nederlaag met Atlético Diego Simeone leed een pijnlijke nederlaag met Atlético Foto: Pro Shots

