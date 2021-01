Atlético Madrid is woensdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de tweede ronde van de Copa del Rey. De ploeg van trainer Diego Simeone verloor met 1-0 van derdedivisionist Cornellà.

De Madrilenen keken al na zeven minuten tegen een achterstand aan door een doelpunt van Adrián Jiménez. Atlético kwam die klap niet meer te boven, mede doordat de ploeg vanwege een rode kaart voor Manu Sánchez een half uur met een man minder speelde.

De pijnlijke uitschakeling van Atlético in het bekertoernooi staat in schril contrast met de sterke prestaties in de competitie. 'Atleti' is na vijftien duels koploper in La Liga en heeft niet alleen twee punten meer dan nummer twee Real Madrid, maar ook twee wedstrijden minder gespeeld.

La Liga-clubs Elche (0-1-winst bij La Nucia), Levante (1-2-winst bij Portugalete), Granada (na verlenging 1-2-winst bij Leonesa) en Real Betis (1-3-zege bij Mutilvera) slaagden er wel in om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman komt woensdag niet in actie in de beker, maar speelt om 21.00 uur de competitiewedstrijd tegen Athletic Club.

