Ajax-trainer Erik ten Hag heeft in aanloop naar de topper tegen PSV van zondag kopzorgen over de spitspositie. Lassina Traoré en Brian Brobbey waren al niet fit en Klaas-Jan Huntelaar heeft een blessure opgelopen op de training.

"We hebben nog steeds wel een paar problemen, met name in de spits", zegt Ten Hag woensdag op de site van Ajax. "Traoré en Brobbey doen nog steeds niet mee met de groepstraining en Huntelaar is deze week uitgevallen."

De trainer zegt niet hoe zwaar de blessures zijn, maar het duel met PSV lijkt de vroeg te komen voor het trio aanvallers. "Er zijn daar wat vraagtekens, dus we zullen creatief moeten zijn. Want ook David Neres, voor ons een héle belangrijke speler, traint nog niet met het team mee. De medische staf maakt op dit moment overuren om alle jongens zo snel mogelijk weer aan boord te krijgen."

Neres, Traoré en Brobbey konden door een blessure al niet meedoen in de laatste paar wedstrijden van 2020. De 37-jarige Huntelaar stond mede daardoor in de laatste drie Eredivisie-duels voor de winterstop in de basis.

Ajax hoopt zich in de winterse transferperiode te versterken met een aanvaller. "Als de kans er is, zullen we toeslaan", aldus Ten Hag. "We zijn ons aan het oriënteren en zelfs meer dan dat. Maar de kans dat het gaat gebeuren, acht ik op dit moment niet zo groot. Het is niet eenvoudig om die kwaliteit op die positie aan te trekken in januari."

Ajax-PSV begint zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

