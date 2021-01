Juventus heeft koploper AC Milan woensdagavond de eerste competitienederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van Matthijs de Ligt won met 1-3. Nummer twee Internazionale verloor ondanks een treffer van Stefan de Vrij van Sampdoria (2-1).

De topper tussen koploper Milan en regerend kampioen Juventus was even in gevaar toen er bij beide clubs twee coronabesmettingen werden ontdekt, maar alle andere tests in de aanloop naar het duel in San Siro bleken negatief.

Juventus, met De Ligt weer in de basis, kwam in de achttiende minuut op voorsprong via Federico Chiesa, die na een prachtig hakje van Paulo Dybala alleen voor keeper Gianluigi Donnarumma kwam en geen fout maakte in de afronding. De gelijkmaker van Davide Calabria vlak voor rust was ook fraai. De middenvelder nam de bal na een breedtepass van Rafael Leão in één keer op de schoen en vond de kruising: 1-1.

Na een uur kwam Juventus voor de tweede keer op voorsprong en wederom was het Chiesa die scoorde na een assist van Dybala. Weston McKennie, in het veld gekomen voor Dybala, besliste de wedstrijd in de 76e minuut na een prima voorbereidende actie van de voor Chiesa ingevallen Dejan Kulusevski: 1-3.

Milan had in zijn eerste vijftien Serie A-duels elf keer gewonnen en vier keer gelijkgespeeld. De ploeg van de nog altijd geblesseerde Zlatan Ibrahimovic heeft nog steeds één punt voorsprong op nummer twee Inter. Juventus staat nu vierde met zeven punten en één duel minder.

Een goal van Stefan de Vrij hielp Inter niet. Foto: ANP

Zegereeks Inter ten einde ondanks goal De Vrij

Sampdoria maakte op de feestdag Driekoningen een einde aan een zegereeks van acht duels van Inter. De club uit Milaan was alleen van oktober 2006 tot februari 2007 langer zonder puntenverlies in de Serie A. Toen werden er liefst zeventien wedstrijden op rij gewonnen.

In Genua kreeg Inter al vroeg een strafschop na hands van oud-Heerenveen-speler Morten Thorsby. Alexis Sánchez, die de licht geblesseerde Romelu Lukaku verving, zag zijn inzet gekeerd en in de rebound schoot Ashley Young van dichtbij op de lat.

Dankzij goals van Antonio Candreva (strafschop) en Keita stond Sampdoria bij rust met 2-0 voor. In de 65e minuut kopte De Vrij de aansluitingstreffer binnen, maar verder kwam Inter niet.

AS Roma, met links Rick Karsdorp, boekte een eenvoudige zege op Crotone. Foto: Pro Shots

Roma opgeschrikt door zwaar ongeluk De Sanctis

AS Roma was met 1-3 te sterk voor hekkensluiter Crotone en heeft nu nog maar drie punten minder dan Inter. Rick Karsdorp speelde negentig minuten mee aan de rechterkant in een 3-5-2-systeem. De oud-Feyenoorder zag zijn ploeggenoot Borja Mayoral tweemaal scoren en ook Henrikh Mkhitaryan was trefzeker.

Roma werd woensdag nog opgeschrikt door het nieuws dat teammanager en voormalig Italiaans international Morgan De Sanctis 's nachts betrokken was bij een zwaar auto-ongeluk. De 43-jarige oud-doelman ligt op de intensive care, maar verkeert buiten levensgevaar.

Sassuolo staat voorlopig knap vierde na een 2-1-zege op Genoa. Atalanta, met Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis, won met 3-0 van Parma en staat op de zesde plaats. Napoli zakt naar de vijfde plaats door een 1-2-nederlaag tegen laagvlieger Spezia.

