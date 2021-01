AC Milan moet het woensdagavond in de topper tegen Juventus zonder Rade Krunic en Ante Rebic stellen. De Bosnische middenvelder en de Kroatische aanvaller zijn positief getest op het coronavirus, nadat eerder al twee spelers van Juventus besmet bleken.

Krunic en Rebic, die dit seizoen regelmatig in de basis stonden, hebben geen symptomen van het coronavirus en zitten momenteel in isolatie. De rest van de selectie van AC Milan moest woensdag nog een keer getest worden, maar er kwamen verder geen positieve resultaten naar boven.

Het doorgaan van de wedstrijd leek dinsdag nog onzeker door besmettingen aan de kant van Juventus, waar Juan Cuadrado en Alex Sandro positief testten. Daar bleef het ook bij, waardoor er voor de autoriteiten in Turijn geen reden was om in te grijpen.

Eerder dit seizoen mocht de selectie van Napoli van de gezondheidsautoriteiten in de regio Campania niet afreizen naar Turijn voor het duel met Juventus vanwege twee coronabesmettingen bij de ploeg uit Napels. Die wedstrijd moet nog worden ingehaald.

De topper tussen AC Milan en Juventus begint woensdag om 20.45 uur in Milaan. De Milanezen gaan momenteel aan kop in de Serie A met 37 punten, 10 meer dan Juventus. De 'Oude Dame' heeft wel een duel minder gespeeld.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A