FC Utrecht heeft zijn defensie versterkt met Benaissa Benamar van Telstar. Ook sc Heerenveen en VVV-Venlo waren woensdag actief op de transfermarkt.

De 23-jarige Benamar tekent voor 2,5 jaar met een optie op twee extra seizoenen bij FC Utrecht. "Benaissa is een grote, sterke maar ook snelle centrale verdediger", typeert technisch directeur Jordy Zuidam de aanwinst op de website van FC Utrecht.

Zuidam heeft hoge verwachtingen van de nieuwkomer. "Hij heeft veel voetballend vermogen, inzicht en een goede traptechniek, persoonlijkheid en uitstraling. En het is een speler waar nog veel rek in zit. Complimenten aan de scouting, we zijn er op tijd bij geweest om hem te overtuigen om voor ons te kiezen."

Benamar speelde in het afgelopen anderhalf jaar 41 duels voor Telstar. De club uit de Eerste Divisie nam de verdediger over van Ittihad Tanger uit Marokko. Eerder speelde Benamar in de jeugd van Ajax, FC Volendam, ADO Den Haag en FC Twente.

Kristopher Da Graca speelde één interland voor Zweden. Kristopher Da Graca speelde één interland voor Zweden. Foto: Pro Shots

Voormalig jeugdspeler Arsenal naar VVV

VVV sloeg eveneens toe op de transfermarkt door Da Graca vast te leggen. De 22-jarige verdediger komt per direct over van IFK Göteborg en tekent een contract voor 2,5 seizoen in Venlo, met een optie op een extra seizoen.

Da Graca doorliep een deel van de jeugdopleiding van Arsenal, maar brak in 2017 door bij Göteborg. De Zweed speelde in de afgelopen jaren 51 officiële wedstrijden voor de club uit zijn geboorteland. In januari 2020 maakte Da Graca zijn debuut voor het nationale elftal, maar de teller staat nog altijd op één interland.



"Met Kristopher voegen we aan onze selectie een verdediger toe die zowel centraal in de verdediging als op de rechtsbackpositie uit te voeten kan", zegt technisch manager Stan Valckx. "Hij is een dynamische verdediger die lengte en kopkracht in huis heeft, maar ook over snelheid beschikt."

Ariel Harush keert na amper een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Ariel Harush keert na amper een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Heerenveen haalt oud-doelman Sparta

Sc Heerenveen heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Ariel Harush. De doelman, die vorig seizoen nog voor Sparta Rotterdam uitkwam, komt transfervrij over van het Slowaakse FC Nitra.

Heerenveen was op zoek naar een extra keeper achter eerste keus Erwin Mulder. Met Jan Bekkema (24), Marijn Dijkstra en Jaimy Kroesen (beiden 17 jaar) hebben de Friezen nog drie doelmannen onder contract staan.

"Iedereen weet dat we op zoek waren naar een extra doelman en die hebben we met Ariel gevonden", prijst technisch manager Gerry Hamstra zich woensdag gelukkig op de site van Heerenveen. "Een ervaren en betrouwbare keeper, die bovendien bekend is met de Nederlandse speelstijl en al jaren international van zijn land is."

De 32-jarige Harush was vorig seizoen nog in de Eredivisie actief en stond in zeventien officiële wedstrijden onder de lat bij Sparta. Afgelopen zomer trok de twintigvoudig international van Israël naar Slowakije, maar hij speelde slechts drie wedstrijden voor FC Nitra en mocht transfervrij weg.

