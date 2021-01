Slechts vier van de tien wedstrijden per speelronde in de Keuken Kampioen Divisie zullen de rest van dit seizoen live op ESPN (het voormalige FOX Sports) te zien zijn. Met de maatregel wil de Eerste Divisie kosten besparen.

"Het geld is op om alle duels live uit te zenden", zegt algemeen directeur Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie (CED) woensdag tegen het AD. "De productiekosten om op deze voet verder te gaan zijn gewoon te hoog."

De belangenvereniging van de clubs, ESPN, de KNVB en hoofdsponsor Keuken Kampioen trokken begin dit seizoen samen 750.000 euro uit om zoveel mogelijk duels live uit te zenden. Daarbij werd de inschatting gemaakt dat er na de jaarwisseling weer publiek in de stadions zou worden toegelaten.

Nu dat voorlopig nog niet het geval is, kunnen de partijen de kosten niet meer opbrengen voor de liveregistratie op het betaalkanaal. ESPN gaat nu per speelronde bepalen welke vier duels live worden uitgezonden.

KKD past competitieschema aan

De wijziging gaat in vanaf de derde periode, die op 15 januari van start gaat. De wedstrijden die niet in hun geheel worden uitgezonden, zijn wel te volgen op een schakelkanaal van ESPN.

De CED paste het competitieschema vanaf de derde periode reeds aan met het oog op het verminderen van de live-uitzendingen op tv. In de eerste seizoenshelft werden de wedstrijden nog verspreid over verschillende aanvangstijdstippen in het weekend. Per 15 januari zal het grootste deel van de duels weer op het gebruikelijke tijdstip van vrijdagavond 20.00 uur beginnen.