Ole Gunnar Solskjaer heeft het in aanloop naar het duel van Manchester United met Manchester City in de halve finales van de League Cup nog maar eens opgenomen voor Donny van de Beek. De Noorse manager blijft vertrouwen houden in de middenvelder, die in zijn eerste seizoen bij de Premier League-club amper aan spelen toekomt.

"Ik denk dat een speler die niet veel speelt soms te snel als een miskoop wordt beschouwd. Donny speelde goed als hij de kans kreeg", zegt Solskjaer op de website van United. "Victor Lindelöf en Fred zijn goede voorbeelden van spelers die wat tijd nodig hadden en nu heel belangrijk zijn voor het team. Zo zal het ook bij Donny gaan."

Van de Beek kwam afgelopen zomer voor 39 miljoen euro over van Ajax, maar maakt de verwachtingen in Manchester nog niet waar. De zeventienvoudig Oranje-international kwam - veelal als invaller - nog wel tot negentien officiële wedstrijden, maar in de laatste drie competitieduels bleef hij op de bank.

"Donny neemt het op tegen middenvelders met veel kwaliteit, zoals Bruno Fernandes, Juan Mata en Jesse Lingard. Het stikt van de nummers tien, maar ook van middenvelders als Paul Pogba, Nemanja Matic, Scott McTominay en Fred. Het belangrijkste is dat Donny goed speelt als hij wel de kans krijgt", benadrukt Solskjaer.

Donny van de Beek kan bij Manchester United niet op veel speeltijd rekenen. Foto: Pro Shots

'Donny gaat nog in veel duels het verschil maken'

Aangezien Manchester United na een moeizame seizoensstart de weg omhoog heeft ingezet en momenteel zelfs gedeeld koploper in de Premier League is, lijkt het er niet op dat Van de Beek snel meer kansen zal krijgen. Solskjaer denkt desondanks dat de oud-Ajacied dit seizoen nog veel zal toevoegen.

"Op de training werkt Donny hard, hij is positief ingesteld en staat altijd klaar om te spelen. Hij zal in veel wedstrijden dit seizoen het verschil gaan maken voor ons, maar hij zal volgend seizoen alleen nog maar meer groeien."

Het League Cup-duel van Manchester United met stadgenoot City begint woensdag om 20.45 uur op Old Trafford. Van de Beek had in de afgelopen drie League Cup-wedstrijden een basisplaats, maar het is niet duidelijk of hij daar weer op kan rekenen. Solskjaer liet zich daar niet over uit.

De winnaar van de derby in Manchester wacht in de League Cup-finale op 25 april een krachtmeting met Tottenham Hotspur. De ploeg van manager José Mourinho schakelde dinsdagavond Championship-club Brentford uit.