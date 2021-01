Kees van Wonderen heeft dinsdagavond zijn vraagtekens gezet bij het huidige coronaprotocol in het betaald voetbal. De trainer van Go Ahead Eagles miste in de uitwedstrijd tegen Jong PSV (2-3-winst) tien spelers vanwege een coronabesmetting, maar de formatie uit Deventer moest gewoon in actie komen in Eindhoven.

"De jongens zijn tot het gaatje gegaan, maar ik zal vrijdag weer een beroep op hen moeten doen. Zo zijn er meer spelers die niet gewend zijn om veel wedstrijden te spelen en er over drie dagen weer moeten staan", zei Van Wonderen na het verrassend gewonnen duel op sportpark De Herdgang tegen ESPN.

Met onder anderen Jay Gorter, Sam Beukema, Bas Kuipers, Luuk Brouwers, Jay Idzes en Jacob Mulenga miste Van Wonderen de nodige basisspelers. Alsof dat nog niet genoeg was, viel doelman Mitchel Michaelis in de slotfase uit met een spierblessure.

"Mitchel is een voorbeeld van een jongen die lang niet gespeeld heeft, door corona opeens voor de leeuwen moet worden gegooid en daardoor een spierblessure oploopt", baalde Van Wonderen. "Dan is dit geen onlogisch gevolg. De spoeling is dun en wordt steeds dunner."

'Dit is vragen om blessures'

Van Wonderen zet vooral zijn vraagtekens bij de afspraken die voor dit seizoen zijn gemaakt over coronabesmettingen. De reglementen schrijven voor dat een wedstrijd pas wordt afgelast als meer dan de helft van de minimaal 25 geteste spelers een positieve uitslag heeft en dat was bij Go Ahead Eagles niet het geval.

"De limiet staat op 50 procent. Dat is iets wat de clubs met elkaar hebben afgesproken, maar je kan zeggen dat ze dat met z'n allen niet goed hebben gedaan. Als zo'n situatie zich voordoet kan je zeggen: je hebt nog genoeg spelers over. Maar nu moet ik jongens die dat niet gewend zijn veel wedstrijden laten spelen."

"Dat is vragen om blessures en als dat is wat we willen...", verzuchtte Van Wonderen. "Of we hebben er niet goed over nagedacht, of we nemen alles op de koop toe in het kader van the show must go on. Maar dit lijkt me niet gezond voor de spelers."

Go Ahead Eagles, dat in de tweede helft met succes een verrassende 0-3-voorsprong verdedigde tegen Jong PSV, vervolgt de competitie vrijdag met een thuiswedstrijd tegen TOP Oss.

