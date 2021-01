José Mourinho vindt dat de spelers van Tottenham Hotspur met het bereiken van de League Cup-finale zijn beloond voor hun instelling tijdens het bekertoernooi. De Portugees merkt aan alles dat zijn ploeg een einde wil maken aan de prijzendroogte.

"Ik kwam in 2004 naar Engeland en ik weet nog dat ik in die periode moest leren wat precies de waarde is van de verschillende bekertoernooien. Het belangrijkste is om alle toernooien serieus te nemen en dat heb ik altijd gedaan", zei Mourinho dinsdagavond na de 2-0-zege op Championship-club Brentford.

"In het team proef ik precies hetzelfde verlangen om een prijs te pakken. Ik heb het niet over een winnaarsmentaliteit, ik zeg gewoon dat we eerlijke mensen zijn. De jongens hebben het toernooi om de League Cup vanaf het eerste moment serieus genomen en er alles aan gedaan om ver te komen."

Brentford rekende op de weg naar de laatste vier al af met Premier League-clubs Southampton, West Bromwich Albion, Fulham en Newcastle United, maar de 'Spurs' waren een maatje te groot. Moussa Sissoko zorgde na amper een kwartier voor de 1-0 in Londen en Son Heung-min gooide het duel in de slotfase op slot.

José Mourinho kan Tottenham de eerste prijs sinds 2008 bezorgen. José Mourinho kan Tottenham de eerste prijs sinds 2008 bezorgen. Foto: Pro Shots

'Grote clubs willen de League Cup graag winnen'

Door de zege mogen fans van Tottenham weer dromen van de eerste prijs sinds 2008, toen Chelsea in de League Cup-finale verslagen werd. Het is nog altijd de enige prijs van de Londenaren in de twintigste eeuw, terwijl Mourinho als manager al vier keer het op een na belangrijkste bekertoernooi won (drie keer met Chelsea en één keer met Manchester United).

"Als je naar alle winnaars kijkt, dan zie je dat de grote clubs de League Cup graag willen winnen", zei Mourinho. "Wie was de laatste winnaar buiten de traditionele top zes? Swansea City? Ik kan me wel herinneren dat de grote clubs vaak hebben gewonnen of in de finale stonden. Die willen dit toernooi graag winnen."

Om de eerste prijs sinds 2008 te veroveren moet Tottenham Hotspur hoe dan ook een grote club verslaan. De andere halve finale gaat woensdag namelijk tussen Manchester United en Manchester City. De finale is pas op 25 april op Wembley.