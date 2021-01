Tottenham Hotspur heeft zich dinsdag door een 2-0-zege op Championship-club Brentford geplaatst voor de finale van de League Cup. De 'Spurs' krijgen daardoor de kans om een einde te maken aan een prijzendroogte van meer dan twaalf jaar.

Moussa Sissoko en Son Heung-min maakten de goals voor Tottenham Hotspur, waarbij Steven Bergwijn de hele wedstrijd op de bank bleef.

José Mourinho noemde het duel met Brentford maandag op een persconferentie zijn belangrijkste duel als manager van Tottenham Hotspur, omdat de tweevoudig landskampioen al sinds de League Cup-eindzege van 2008 op een prijs wacht.

Mourinho won de League Cup al met Chelsea (2005, 2007 en 2015) en Manchester United (2017). De Portugees is na Ron Atkinson en Ron Saunders pas de derde manager die de finale van het tweede Engelse bekertoernooi met drie verschillende clubs haalt.

De League Cup-finale is op 25 april op Wembley. Woensdag strijden Manchester United en Manchester City op Old Trafford om de tweede plek in de eindstrijd.

Brentford speelt zonder angst

Brentford, een van de kleinere profclubs uit Londen, staat vierde in het Championship, het tweede niveau in Engeland. De ploeg van de Deense trainer Thomas Frank schakelde op weg naar haar eerste halve finale in een groot bekertoernooi de Premier League-clubs Southampton, West Bromwich Albion, Fulham en Newcastle United uit.

'The Bees' bleven ongeslagen in hun vorige zestien duels en begonnen zonder angst in het Tottenham Hotspur Stadium. Toch stonden de bezoekers al snel op achterstand. In de dertiende minuut kopte Moussa Sissoko bij de eerste echte kans voor de 'Spurs' raak uit een voorzet van Sergio Reguilón. Het was voor de middenvelder zijn eerste goal sinds december 2019.

Na twintig minuten in de tweede helft dacht Brentford op gelijke hoogte komen uit een corner, maar de VAR bepaalde dat Ivan Toney net buitenspel stond toen hij raak kopte. Vlak daarna besliste Son het duel door na een fraaie steekpass van Tanguy Ndombélé de 2-0 te maken.

In de slotfase kreeg Brentford-middenvelder Josh Dasilva nog rood voor een harde tackle op Pierre-Emile Højbjerg.