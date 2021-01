De Engelse oud-international Colin Bell is dinsdag na een kort ziekbed op 74-jarige leeftijd overleden. De voormalige middenvelder geldt als een legende bij Manchester City.

"Colin Bell zal altijd herinnerd worden als een van de beste spelers van Manchester City", zegt voorzitter Khaldoon Al Mubarak op de site van de Engelse topclub.

Bell speelde tussen 1966 en 1979 492 officiële wedstrijden voor City. Daarmee staat hij vijfde op de eeuwige lijst van de club. Zijn 152 goals zijn goed voor plek vier op de eeuwige topscorerslijst.

'Colin The King' won met zijn club onder meer de landstitel, de FA Cup, de League Cup en de Europacup voor bekerwinnaars. In 2004 werd een tribune in het stadion van City vernoemd naar de populaire speler.

Bell kwam van 1968 tot en met 1975 tot 48 interlands en negen doelpunten voor Engeland. Hij nam in 1970 deel aan het WK.