Een flink gehavend Go Ahead Eagles heeft dinsdag in de Keuken Kampioen Divisie met 2-3 van Jong PSV gewonnen. De ploeg uit Deventer miste liefst tien spelers door een coronabesmetting.

Het duel in Eindhoven ging ondanks de problemen bij Go Ahead gewoon door, omdat de reglementen voorschrijven dat een wedstrijd pas wordt afgelast als meer dan de helft van de minimaal 25 geteste spelers een positieve uitslag heeft.

Zonder basisspelers Jay Gorter, Sam Beukema, Bas Kuipers, Luuk Brouwers, Jay Idzes en Jacob Mulenga waren de Deventenaren in de eerste helft de onderliggende partij op De Herdgang, maar de ploeg van Kees van Wonderen was zeer effectief.

In de achttiende minuut leidde een grote fout van Jong PSV-verdediger Luis Felipe de openingstreffer van Bradly van Hoeven in. Een kwartiertje later was ook de tweede kans van Go Ahead raak. De thuisploeg leed balverlies op het middenveld, Van Hoeven gaf een fraaie steekpass op Antoine Rabillard en de met een masker spelende Fransman schoot de 0-2 binnen.

In de tweede helft was het na nieuw defensief geschutter bij Jong PSV al heel snel 0-3 via Erkan Eybil. De IJslandse aanvaller Kristofer Kristinsson deed bijna direct wat terug en in de slotfase werd het nog spannend door een goal van invaller Nigel Thomas (2-3), maar de Brabanders wisten er geen punt meer uit te slepen.

Go Ahead klimt door de achtste zege van het seizoen naar de zevende plek. Jong PSV blijft zestiende.

Doelpuntenmaker Antoine Rabillard speelde met een masker. Foto: Pro Shots

