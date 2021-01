Manchester City-manager Josep Guardiola heeft niet heel veel te kiezen voor zijn opstelling van woensdag in het League Cup-duel met Manchester United. De Spanjaard mist een flink deel van zijn selectie door een corona-uitbraak en vreest voor de komende drukke weken.

"We hebben niet veel spelers", zegt Guardiola dinsdag bij Sky Sports in een vooruitblik op de halve finale van het tweede bekertoernooi van Engeland. "Voor één of twee wedstrijden kan dat wel, maar het wordt lastiger als we over een lange periode maar veertien of vijftien spelers hebben."

Bij Manchester City testten sinds Kerst zeker zes spelers positief op het coronavirus. De Premier League-wedstrijd tegen Everton van vorige week maandag kon door die uitbraak niet doorgaan.

De ploeg van Guardiola kon afgelopen zondag wel spelen tegen Chelsea (1-3-zege), maar de coach miste Ederson, Kyle Walker, Gabriel Jesus, Ferran Torres, Eric García en Tommy Doyle vanwege een coronabesmetting en onder anderen Nathan Aké door een blessure.

Het duel met Chelsea was voor City de eerste van tien wedstrijden in een periode van 35 dagen. "We moeten ons net als iedereen in de wereld aanpassen aan de situatie", aldus Guardiola. "Er is geen alternatief. Iedere club vecht tegen de gevaren van COVID-19."

De Catalaan beseft dat het al bijzonder is dat het voetbal kan doorgaan. De Britse premier Boris Johnson meldde maandag dat heel Engeland in ieder geval tot half februari in lockdown gaat. "Het lijkt wel alsof we een eilandje binnen de maatschappij zijn. Alles lijkt dicht te zijn, behalve het voetbal. We moeten voorzichtig zijn."