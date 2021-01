FC Barcelona-trainer Ronald Koeman is opgelucht dat het aantal coronabesmettingen bij zijn club beperkt is gebleven. Maandag werd bekend dat twee stafleden positief waren getest op het coronavirus, waarna bij een nieuwe testronde geen extra besmettingen aan het licht kwamen.

Volgens het protocol van La Liga zijn de twee positief geteste personen, wier namen niet bekend zijn gemaakt, in zelfisolatie gegaan. Naast Koeman behoren onder anderen Alfred Schreuder en de Zweed Henrik Larsson tot de technische staf van Barcelona.

"Er zijn dingen in het leven waar we geen controle over hebben", zei Koeman dinsdagavond op een digitale persconferentie. "We hebben het protocol gevolgd door vanmorgen niet te trainen en nieuwe PCR-tests af te nemen."

"Het enige wat we konden doen, was hopen dat er niet nog meer positieve tests tussen zaten. Gelukkig waren ze allemaal negatief en konden we door met de voorbereiding op de wedstrijd van morgen."

Koeman raakte eerder al besmet met coronavirus

FC Barcelona bereidt zich momenteel voor op de uitwedstrijd tegen middenmoter Athletic Club van woensdagavond. Dat duel in Estadio de San Mamés in Bilbao begint om 21.00 uur.

De voormalige bondscoach van Oranje raakte afgelopen zomer al besmet met het coronavirus, net als zijn vrouw Bartina Koeman. Hij had toen flink last van ziekteverschijnselen volgens zijn echtgenote.

Barcelona is na een moeizame seizoensstart terug te vinden op de vijfde plaats in La Liga, Athletic Club is de nummer negen.

