FC Barcelona-trainer Ronald Koeman kan met zijn selectie de voorbereiding op de uitwedstrijd van woensdag tegen Athletic Club hervatten. Alle spelers en overgebleven stafleden testten dinsdag bij een extra testronde negatief op het coronavirus.

Maandag werd nog bekend dat twee stafleden, van wie de namen niet bekend werden gemaakt, positief waren getest. De training werd daarop geschrapt. 'Barça' traint dinsdag om 18.00 uur, waarna Koeman een digitale persconferentie geeft.

Volgens het protocol van La Liga zijn de twee positief geteste personen in zelfisolatie gegaan. Naast Koeman behoren onder anderen Alfred Schreuder en de Zweed Henrik Larsson tot de technische staf van Barcelona.

De voormalige bondscoach van Oranje raakte afgelopen zomer al besmet met het coronavirus, net als zijn vrouw Bartina Koeman. Hij had toen flink last van ziekteverschijnselen volgens zijn echtgenote.

Barcelona is na een moeizame seizoensstart terug te vinden op de vijfde plaats in La Liga, Athletic Club is de nummer negen. Het duel in San Mamés in Bilbao begint woensdag om 21.00 uur.

