De Premier League heeft dinsdag bekendgemaakt dat vorige week bij de coronatests van spelers en stafleden veertig positieve gevallen ontdekt zijn. Dat is wederom een flinke stijging ten opzichte van het recordaantal van een week eerder.

Twee weken geleden waren er achttien positieve gevallen na 1.479 tests, destijds het grootste aantal van het seizoen. Vorige week ging het om veertig positieve gevallen na 2.295 tests.

De Premier League werd vorige week flink gehinderd door het coronavirus. Drie wedstrijden (Everton-Manchester City, Tottenham Hotspur-Fulham en Burnley-Fulham) konden niet doorgaan door uitbraken bij Manchester City en Fulham. City kon afgelopen weekend wel weer spelen.

Verschillende media berichtten dat de Engelse topcompetitie dacht aan een pauze van twee weken, maar de Premier League benadrukt dinsdag andermaal dat de organisatie nog steeds vertrouwen heeft in haar protocollen.

"Bij de grote meerderheid van de clubs is het aantal positieve tests klein. We geloven dat we alle wedstrijden kunnen spelen zoals gepland. Voor de uitgestelde duels komt zo snel mogelijk een nieuwe datum."

De Premier League test sinds het begin van het seizoen elke week alle spelers en stafleden van de clubs. Sinds vorige week gaat het om twee tests per week.

Positieve tests in Premier League in afgelopen weken 28 december-3 januari: 40

21-27 december: 18

14-20 december: 7

7-13 december: 6

30 november-6 december: 14

23-29 november: 10

16-22 november: 8

