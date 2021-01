Vitesse heeft dinsdag in een half uur tijd twee winterse versterkingen gepresenteerd. De twintigjarige verdediger Dominik Oroz komt over van het Oostenrijkse FC Liefering en de zeventienjarige aanvaller Noah Ohio wordt gehuurd van RB Leipzig.

Kroaat Oroz, geboren in Wenen, is een centrale verdediger die deel uitmaakte van de jeugdopleidingen van Austria Wien en Red Bull Salzburg. Sinds februari 2019 kwam hij uit voor Liefering, dat op het tweede Oostenrijkse niveau speelt.

"Met de komst van Dominik hebben we beide centrale posities in de verdediging dubbel bezet. Daarnaast halen we Dominik voor de toekomst", zegt technisch directeur Johannes Spors op de site van Vitesse over Oroz, die voor 2,5 jaar tekent.

"Hoewel hij direct inzetbaar is, krijgt hij ook de tijd om te wennen aan de club, onze speelstijl en de Nederlandse competitie, zodat hij ook in de komende jaren van waarde kan zijn voor de club."

Vitesse-aanwinst Dominik Oroz in het shirt van zijn nieuwe club. Vitesse-aanwinst Dominik Oroz in het shirt van zijn nieuwe club. Foto: Vitesse

Ohio wordt voor anderhalf jaar gehuurd

Ohio is een Nederlandse jeugdinternational die in de opleidingen van Manchester United en Manchester City speelde. Vorig seizoen werd hij ingelijfd door Leipzig, dat hem de komende anderhalf jaar bij Vitesse stalt.

"Noah wordt alom gezien als een groot talent. Met zijn snelheid en kracht bezit hij belangrijke wapens die een team onvoorspelbaar en beter kunnen maken", vertelt Spors over Ohio, die tekent zodra hij op 16 januari achttien jaar wordt.

"Tegelijkertijd is hij een jonge speler, die we de tijd gunnen om zich op te trekken aan het niveau. We vertrouwen erop dat hij op termijn absoluut zijn stempel kan drukken op het team."

Het Vitesse van trainer Thomas Letsch heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De Arnhemmers bezetten achter Ajax, PSV en Feyenoord de vierde plaats in de Eredivisie.