De Schotse politiek is er niet blij mee dat de spelers en staf van Celtic onlangs naar Dubai zijn afgereisd voor een trainingskamp. De beleidsbepalers van het land vinden de trip onverantwoord in coronatijd.

Celtic reisde de afgelopen jaren al voor een winters trainingskamp naar de Verenigde Arabische Emiraten en deed dat zondag, een dag na de 1-0-nederlaag tegen rivaal Rangers, opnieuw.

"Ik vind het geen goed idee en ik denk ook niet dat dit het goede voorbeeld is. We vragen iedereen om zich in hun manier van leven aan strenge restricties te houden. Dan moeten we ook allemaal leiderschap tonen", zegt de Schotse vicepremier John Swinney dinsdag tegen de BBC.

In een verklaring zegt de regering ervan uit te gaan dat de Schotse voetbalbond een onderzoek instelt naar de reis van Celtic. "Hoewel topsporters een reisvrijstelling hebben, zullen we ingrijpen als we het gevoel hebben dat dit recht wordt misbruikt", staat in die verklaring.

Celtic zegt toestemming te hebben voor trip

Celtic is zich van geen kwaad bewust. De club beweert dat de reis gemaakt is met toestemming van de overheid. "Het trainingskamp is op 12 november goedgekeurd door alle relevante autoriteiten en de regering", zegt een woordvoerder van de club.

"We zijn voorafgaand aan de nieuwe lockdown afgereisd naar een bestemming waar geen reisbeperkingen golden. Alle risico's zijn onderzocht. Zonder toestemming van de Schotse regering waren we niet gegaan."

Maandag werd bekend dat Schotland net als Engeland teruggaat naar een strenge lockdown, nu in het Verenigd Koninkrijk een extra besmettelijke mutatie van het coronavirus rondwaart.