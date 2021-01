Southampton-manager Ralph Hasenhüttl is zeer emotioneel na de overwinning die zijn ploeg dinsdag op Liverpool boekte. De koploper van de Premier League werd met 1-0 verslagen door 'The Saints'.

Southampton nam in de tweede minuut de leiding dankzij een fraai doelpunt van Danny Ings en gaf die voorsprong niet meer weg. Na het laatste fluitsignaal ging Hasenhüttl uit pure emotie naar de grond en stond hij met betraande ogen de media te woord.

"Die tranen in mijn ogen komen door de wind", grapte de Oostenrijker tegen de BBC. Hij had genoten van zijn ploeg. "Als je je spelers zo ziet vechten, met alles wat ze in zich hebben, dan maakt me dat echt trots."

"Tegen Liverpool moet je een perfecte wedstrijd spelen en volgens mij hebben we dat gedaan. Het was een heel intense wedstrijd, ik heb bijna geen stem meer. De spelers zijn uitgeput, maar dat moet ook. Ze geloofden er echt in. Het was een perfecte avond."

Souhtampton, dat knap zesde staat, heeft de zege volgens Hasenhüttl niet aan puur verdedigen te danken. "We stonden onder enorme druk en onze manier van verdedigen gaf wel de doorslag, maar we probeerden ook te voetballen. We hebben het goed gedaan."

Danny Ings maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Chagrijnige Klopp: 'De start was al niet goed'

Liverpool-coach Jürgen Klopp was uiteraard een stuk minder vrolijk. "Wat me teleurstelde? Hoelang hebben we? De start was al niet goed, en dan heb ik het niet alleen over de tegengoal. We wisten precies wat we konden verwachten", zei hij.

"Dan kun je niet verrast zijn, maar zo leek het wel. Goed aan een wedstrijd beginnen is geen hogere wiskunde. We hadden het veel beter moeten doen. We speelden Southampton in de kaart. We maakten vooral verkeerde keuzes. Ik heb geweldige spelers, maar het ging vanaf het begin al mis."

De trainer vond overigens wel dat Sadio Mané in de slotfase een penalty had moeten krijgen. "En er was ook nog een handsbal. Het is geen excuus, maar anders hadden we hier nog een punt kunnen pakken."

Liverpool gaat nog altijd aan kop, maar kan nog gepasseerd worden door Manchester United, dat hetzelfde puntenaantal heeft en een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Jürgen Klopp was zichtbaar niet blij met het spel van Liverpool.

