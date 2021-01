Twee stafleden van FC Barcelona zijn positief getest op het coronavirus, zo heeft de Catalaanse club maandagavond bekendgemaakt.

Het is niet bekend wie er besmet zijn; FC Barcelona doet daar in een verklaring geen mededelingen over. Met trainer Ronald Koeman en zijn assistent Alfred Schreuder zitten er twee Nederlanders in de technische staf van de Spaanse topclub.

Vanwege de besmettingen moet de hele selectie van Barcelona dinsdag nog een keer getest worden. Daarom is de trainingssessie, die voor het einde van de ochtend gepland stond, tot nader order uitgesteld.

FC Barcelona bereidt zich momenteel voor op de uitwedstrijd tegen middenmoter Athletic Club van woensdagavond. Dat duel in Estadio de San Mamés begint om 21.00 uur.

De kwakkelende ploeg van Koeman deed zondagavond wat vertrouwen op door een 0-1-zege bij hekkensluiter SD Huesca, maar het gat met koploper Atlético Madrid is groot. De Madrilenen hebben tien punten meer en een duel minder gespeeld.

