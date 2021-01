Liverpool heeft maandag voor het eerst sinds oktober een nederlaag geleden in de Premier League. De kwakkelende koploper ging met 1-0 ten onder bij Southampton.

Danny Ings zorgde al in de tweede minuut op schitterende wijze voor de openingstreffer in het St. Mary's Stadium. De spits werkte de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied over doelman Alisson in de verre hoek.

Liverpool voerde de druk in de tweede helft nog flink op, maar de gelijkmaker bleef ook in een hectische slotfase uit. Georginio Wijnaldum deed de hele wedstrijd mee bij 'The Reds'.

Het is voor Liverpool al de derde wedstrijd op rij zonder overwinning en pas de tweede nederlaag van dit Premier League-seizoen. De ploeg van manager Jürgen Klopp ging op 4 oktober hard onderuit bij Aston Villa (7-2).

Door het verlies bij Southampton riskeert Liverpool de koppositie kwijt te raken. Nummer twee Manchester United heeft eveneens 33 punten, maar een duel minder gespeeld. 'The Red Devils' spelen pas volgende week weer een Premier League-wedstrijd.

Southampton kruipt door de knappe zege op Liverpool juist uit het dal. De ploeg van manager Ralph Hasenhüttl, die na het laatste fluitsignaal zijn emoties de vrije loop liet, boekte de eerste overwinning sinds 13 december en bezet momenteel de verdienstelijke zesde plek op de ranglijst.

