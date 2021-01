Michael Chácon staat voor een vertrek bij FC Emmen en een terugkeer in zijn geboorteland Colombia. De Eredivisionist heeft met Atlético Nacional een akkoord bereikt over een transfer van de middenvelder.

De 26-jarige Chácon moet zelf nog wel tot een akkoord komen met de Colombiaanse club en de overgang is onder voorbehoud van de medische keuring, maar volgens FC Emmen zijn dat niet meer dan formaliteiten. Het is niet bekend welk bedrag met de winterse transfer is gemoeid.

Chacón, die al op jonge leeftijd van Colombia naar Nederland kwam, doorliep een deel van de jeugdopleiding van Emmen. Na een periode in de opleiding van sc Heerenveen verhuisde hij in 2015 naar FC Dordrecht, waar hij zijn profdebuut maakte. In de zomer van 2017 keerde de Colombiaan terug bij FC Emmen.

In 3,5 jaar kwam Chacón tot 101 officiële wedstrijden bij de ploeg uit Drenthe en daarin was hij goed voor vier goals en twee assists. Dit seizoen stond Chacón regelmatig in de basis. Zijn laatste optreden was op 18 december in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-0), toen hij als invaller een half uur mee mocht doen van trainer Dick Lukkien.

Het vertrek van Chacón is een sportieve tegenvaller voor FC Emmen, dat in de tweede seizoenshelft strijdt voor lijfsbehoud in de Eredivisie. De hekkensluiter hervat de competitie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Eredivisie