Roda JC heeft maandag goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie door Jong AZ te verslaan. Het werd 0-1 in Wijdewormer, waar de keepende zoon van oud-doelman Sander Westerveld zijn profdebuut maakte.

Patrick Pflücke kopte in de 56e minuut de enige treffer van de wedstrijd binnen en liet Sem Westerveld daarbij kansloos. Het achttienjarige talent maakte voor het eerst minuten voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn vader was van 1994 tot en met 2013 als prof actief en speelde zes wedstrijden voor het Nederlands elftal.

De 0-1-zege bij Jong AZ betekent voor Roda JC de eerste uitzege sinds 30 augustus en de eerste overwinning sinds 28 november, toen Excelsior met 3-1 werd verslagen. De Alkmaarders blijven juist voor de vierde wedstrijd op rij zonder zege.

Roda JC bezet nog altijd de tiende plek op de ranglijst, maar haakt wel aan bij de subtop. Jong AZ blijft met twaalf punten in de onderste regionen hangen.

Om 21.00 uur staat er met Jong FC Utrecht-FC Den Bosch nog een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie op het programma.

Patrick Pflücke kopte in de tweede helft raak voor Roda JC. Foto: Pro Shots

