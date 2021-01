FC Twente heeft maandag zijn gewenste aanvallende versterking gevonden. Issah Abass, die vorig seizoen bij FC Utrecht al in de Eredivisie actief was, wordt voor een half jaar gehuurd van FSV Mainz.

"Abass is een sterke en snelle spits, die ook aan de zijkanten kan spelen. Hij is een energieke jongen met een heel goede drive. Zodra de tewerkstellingsvergunning er is, kan hij aansluiten bij de groep", zegt technisch directeur Jan Streuer op de website van FC Twente.

De nummer zeven van de Eredivisie liet deze week Lazaros Lamprou, Alexander Jeremejeff en Halil Dervisoglu terugkeren naar hun club. De huurlingen waren niet tevreden over hun gebrek aan speeltijd achter het vaste aanvalstrio Vaclav Cerny, Danilo en Queensy Menig.

FC Twente zocht een aanvaller die minder problemen heeft met een reserverol en vond die in Abass. De 22-jarige Ghanees staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Mainz, maar kwam daar ook dit seizoen amper aan spelen toe.

Vorig seizoen kwam Abass namens FC Utrecht tot twee goals en één assist in vijftien Eredivisie-duels.

FC Twente hervat de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Emmen (aftrap 18.45 uur).

