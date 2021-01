José Mourinho heeft de spelers van Tottenham Hotspur op scherp gezet voor het thuisduel met Brentford van dinsdagavond in de halve finales van de League Cup. De Portugees ziet het bekertoernooi als de uitgelezen kans voor zijn ploeg om een einde te maken aan de prijzendroogte.

De laatste prijs van Tottenham Hotspur dateert van 2008, toen de Londenaren ten koste van Chelsea de League Cup veroverden. Het is nog altijd het enige eremetaal voor Tottenham in de 21e eeuw en daar moet volgens Mourinho snel verandering in komen.

"Dit wordt mijn belangrijkste wedstrijd sinds ik manager ben van Tottenham", benadrukte 'The Special One' maandag op een persconferentie. "Zeker als je ziet dat de club al jarenlang op zoek is naar een prijs."

"Voor mij is elke competitie van belang. Dat is hoe ik er altijd naar kijk en bij Tottenham al helemaal. De club is meer dan tien jaar zonder prijs."

De 57-jarige Mourinho, die in december 2019 de ontslagen Mauricio Pochettino opvolgde als manager van de 'Spurs', weet dat de League Cup op dit moment de snelste optie is om een prijs te pakken. Bij een zege op Championship-club Brentford moet in de finale wel Manchester United of Manchester City worden verslagen.

"Het wordt zwaar, maar we hoeven nog maar twee wedstrijden te winnen om een prijs te pakken. Dat zou gewoon heel mooi zijn voor de club en de spelers", aldus Mourinho, die zowel met Chelsea (drie keer) als Manchester United (één keer) de League Cup won.