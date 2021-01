Marco van Ginkel denkt dat hij snel zijn rentree kan gaan maken bij PSV. De middenvelder, die door blessureleed al ruim 2,5 jaar aan de kant staat, voelt dat hij bijna klaar is om wedstrijden te gaan spelen.

"De laatste twee weken doe ik eigenlijk alles mee op de training, dus dat is een goed teken", zegt Van Ginkel maandag in gesprek met ESPN. "Het was een poosje geleden voor mij dat ik op één dag twee trainingen afwerkte, maar het gaat de goede kant op."

De 28-jarige Van Ginkel is mede door een terugslag al sinds juni 2018 aan het revalideren van een zware knieblessure, maar dat weerhield PSV er niet van om de achtvoudig Oranje-international dit seizoen voor de vierde keer op huurbasis van Chelsea over te nemen.

De afgelopen maanden werkte Van Ginkel nog hard aan zijn herstel, maar zijn eerste officiële wedstrijd sinds mei 2018 lijkt niet lang meer op zich te laten wachten. "Ik ben heel goed begeleid door de fysieke trainers bij PSV, die me een goed programma hebben gegeven. Ik voel me fit en scherp en dan wil je altijd meer."

"Er zijn pas veertien wedstrijden gespeeld in de Eredivisie, dus als ik zo doorga kan ik zeker nog een mooie bijdrage leveren aan PSV", vervolgt Van Ginkel. "We hebben een jong en kwalitatief goed team en er heerst een bepaalde sfeer dat we ook echt dingen kunnen gaan winnen. Dat is alleen maar mooi."

Voor PSV breekt een belangrijke periode aan, met zondag eerst de topper tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later volgt voor de ploeg van trainer Roger Schmidt een uitwedstrijd tegen AZ.

Eredivisie-toppers in januari Zondag 10 januari, 16.45 uur: Ajax-PSV

Woensdag 13 januari, 18.45 uur: PSV-AZ

Zondag 17 januari, 16.45 uur: Ajax-Feyenoord

Zondag 24 januari, 16.45 uur: Feyenoord-AZ

Zondag 31 januari, 14.30 uur: Feyenoord-PSV

Zondag 31 januari, 16.45 uur: AZ-Ajax

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie