Go Ahead Eagles komt dinsdag gewoon in actie tegen Jong PSV, hoewel de club uit de Keuken Kampioen Divisie tien spelers moet missen door een coronabesmetting.

Op de eerste training van Go Ahead in 2021 ontbraken zondagochtend elf spelers vanwege het coronavirus. Uit de tests die zondag zijn gedaan, zijn geen nieuwe besmettingen naar voren gekomen.

De reglementen schrijven voor dat een wedstrijd wordt afgelast als meer dan de helft van de minimaal 25 geteste spelers een positieve corona-uitslag heeft. Dat is dus niet het geval.

Go Ahead Eagles maakt de namen van de spelers niet bekend. "Uiteraard willen we onze achterban te allen tijde zo volledig mogelijk informeren, maar als voetbalclub zijn wij ook gewoon een werkgever", aldus algemeen directeur Jan Willem van Dop maandag op de site van zijn club.

"Voor blessures worden vaak uitzonderingen gemaakt, doordat dit meestal voetbalgerelateerde kwetsuren zijn. Coronabesmettingen vallen daar vanzelfsprekend niet onder."

Go Ahead staat achtste in de Eerste Divisie, Jong PSV is de nummer zestien. Het duel in Eindhoven begint dinsdag om 18.45 uur.

