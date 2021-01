De Uruguayaanse voetbalbond AUF heeft maandag in een uitgebreide verklaring zijn steun uitgesproken voor Edinson Cavani. De AUF vindt het belachelijk dat de 33-jarige spits door de Engelse voetbalbond FA voor drie wedstrijden is geschorst vanwege racisme.

Cavani kreeg de straf voor een tekst die hij op 29 november op zijn Instagram-pagina plaatste. De aanvaller schreef "Gracias, negrito" (Bedankt, kleine zwarte man), nadat hij van een kennis een felicitatie had gekregen voor zijn twee goals tegen Southampton.

Er ontstond direct veel ophef op sociale media. De 118-voudig Uruguayaans international (51 goals) besloot zijn post te verwijderen en zijn excuses aan te bieden, maar de FA bepaalde vorige week dat het bericht van Cavani "beledigend" en "ongepast" was.

Volgens de Uruguayaanse bond is Cavani "een persoon van onbesproken gedrag" en heeft de FA het bericht van de topschutter totaal verkeerd geïnterpreteerd.

"In ons Spaans, dat sterk verschilt van het Spaans dat elders wordt gesproken, wordt een woord als negrito gebruik om vriendschap en genegenheid te uiten. Het is op geen enkele manier racistisch bedoeld", schrijft de AUF. "In dit geval gebruikte Cavani het ook nog bij een vriend en landgenoot, die begreep wat hij bedoelde."

De Uruguayaanse bond vindt de tuchtprocedure tegen Cavani daarom "zeer onrechtvaardig" en roept de FA op om de straf te herzien.

Edinson Cavani geldt als een van de beste Uruguayaanse voetballers ooit. Foto: Pro Shots

Uruguayaanse spelersvakbond ook boos op FA

Zondag kwam de Uruguayaanse spelersvakbond AFU al met een soortgelijk statement over de schorsing van Cavani.

De vakbond stelde daarbij zelfs dat de FA "zelf discrimineert tegen de cultuur van het Uruguayaanse volk" door de spits te straffen.

Cavani zat afgelopen vrijdag in het thuisduel met Aston Villa (2-1-zege) zijn eerste wedstrijd schorsing al uit. Manchester United speelt woensdag in de halve finales van de League Cup tegen Manchester City en zaterdag in de derde ronde van de FA Cup tegen Watford.

