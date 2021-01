Edgar Davids vervolgt zijn trainerscarrière op het derde niveau in Portugal. De 47-jarige oud-international kondigt maandag aan dat hij aan de slag gaat bij Olhanense.

"Volgend hoofdstuk, Sporting Clube Olhanense", schrijft Davids op Instagram. Het is nog niet bekend voor hoelang hij getekend heeft.

Olhanense bestaat al sinds 1912 en won in 1924 de beker, maar deze eeuw speelt de club uit de Algarve een bijrol in Portugal. De 'Leões de Olhão' speelden tussen 2009 en 2014 voor het laatst op het hoogste niveau en zijn momenteel de nummer vier van groep H van het Campeonato de Portugal, de derde divisie.

Davids is de opvolger van José Carvalho Araújo, die vorige week na zes maanden besloot om zijn contract in te leveren. De 38-jarige trainer zei bij zijn afscheid dat Olhanense een "slapende reus" is, maar ook dat hij met het management van de club een verschil van mening had over hoe de grote ambities waargemaakt kunnen worden.

Davids was sinds de zomer assistent-trainer bij Telstar. Hij was één keer eerder hoofdtrainer: tussen 2012 en 2014 fungeerde hij als speler-coach bij de kleine Engelse club Barnet FC.