Peter Uneken vertrekt na dit seizoen als trainer van Jong PSV. De oud-verdediger van FC Emmen, FC Den Bosch en Helmond Sport zegt toe te zijn aan iets nieuws.

"Ik heb een prachtige tijd gehad, maar het is tijd voor de volgende stap in mijn loopbaan", aldus Uneken, die het beloftenelftal sinds de zomer van 2019 onder zijn hoede heeft, op de site van PSV.

De 48-jarige Drent werkt al sinds 2014 bij PSV. Hij kwam over van NEC en had diverse jeugdelftallen onder zijn hoede, tot hij in 2017 assistent-coach werd bij Jong PSV. Twee jaar later schoof hij door naar de positie van hoofdtrainer.

Technisch manager John de Jong van PSV heeft begrip voor de keuze van Uneken om te vertrekken. "Peter heeft jarenlang uitstekend werk voor PSV verricht. We wensen hem alle goeds voor de toekomst."

Vorig seizoen stond het Jong PSV van Uneken op de achttiende plek van de Keuken Kampioen Divisie op het moment dat werd besloten het seizoen niet af te maken vanwege het coronavirus. Momenteel staan de Eindhovenaren zestiende.

