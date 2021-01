Manchester City-manager Josep Guardiola heeft zijn in opspraak gekomen verdediger Benjamin Mendy in bescherming genomen. De Fransman kreeg veel kritiek omdat hij een nieuwjaarsfeestje had gevierd met mensen van buiten zijn eigen huishouden en daarmee de strenge coronaregels overtrad.

"De samenleving is goed in veroordelen, maar het zou beter zijn als we naar onszelf kijken. Ik rechtvaardig zijn gedrag niet, hij heeft de regels geschonden. Maar het is niet nodig om hem zo de les te lezen", zei Guardiola zondag na de 1-3-zege op Chelsea.

Spelers en oud-spelers uit de Premier League veroordeelden het gedrag van Mendy en pleitten voor een strenge straf, omdat hij niet het goede voorbeeld had gegeven. City is wel een intern onderzoek begonnen, maar liet Mendy niet buiten de selectie. Hij zat tegen Chelsea op de bank.

Ook die kritiek pareerde Guardiola. "Ik vind niet dat voor voetballers andere normen moeten gelden omdat ze worden beschouwd als rolmodel. Ze hebben dezelfde verantwoordelijkheid als iedereen. Mendy weet dat hij een fout heeft begaan, maar daarmee is het klaar."

Josep Guardiola was blij met wat zijn ploeg liet zien op Stamford Bridge. Josep Guardiola was blij met wat zijn ploeg liet zien op Stamford Bridge. Foto: Pro Shots

Guardiola trots op spel van City

City miste tegen Chelsea een aantal spelers wegens coronabesmettingen, onder wie doelman Ederson, Kyle Walker, Gabriel Jesus, Ferran Torres en Eric García.

Dat er desondanks werd gewonnen, maakte Guardiola trots. "We speelden heel goed, dit is een fantastisch resultaat", zei hij. "We speelden vandaag weer een beetje zoals twee of drie seizoenen geleden."

Na vijftien wedstrijden is City de nummer vijf van Engeland, al heeft de club één of twee wedstrijden minder gespeeld dan de concurrentie. Woensdag is stadgenoot Manchester United de tegenstander in de halve finales van de League Cup.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League