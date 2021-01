Ronald Koeman is blij dat hij 2021 zondag goed is begonnen met FC Barcelona. De Spaanse topclub had het niet makkelijk tegen hekkensluiter Huesca, maar won dankzij een treffer van Frenkie de Jong met 0-1.

"Afgezien van de laatste twintig minuten speelden we goed. We hadden het tot het einde lastig, doordat we het tweede doelpunt niet maakten", zei Koeman na de wedstrijd in Estadio El Alcoraz.

"Dit is een goed begin van een belangrijke maand, waarin we veel uitwedstrijden spelen. Als we die allemaal winnen, zijn we misschien weer terug in de race."

Barcelona speelt in januari inderdaad veel buiten Camp Nou. De komende vier wedstrijden zijn uitduels, waarin Athletic Club, Granada, Real Sociedad (beker) en Elche de tegenstanders zijn.

Ronald Koeman langs de lijn in Estadio El Alcoraz. Foto: ANP

De Jong: 'Probeer meer bij het doel te komen'

De 23-jarige De Jong is uiteraard blij met zijn doelpunt. Volgens de middenvelder, die scoorde op aangeven van Lionel Messi, was zijn goal het gevolg van de training. "Ik probeer wat meer in de buurt van het doel te komen en 'Leo' gaf me vandaag een goede assist", zei hij.

"Vooral in de eerste helft waren we goed, ook al kregen we weinig ruimte. We zijn heel blij met deze overwinning. Als een ploeg zo verdedigend speelt, is het heel lastig om ruimtes te vinden."

De overwinning op Huesca bracht Barcelona naar de vijfde plek in La Liga. De achterstand op koploper Atlético Madrid, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, is met tien punten fors. Het uitduel met Athletic Club begint woensdag om 21.00 uur.

