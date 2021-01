Manager Frank Lampard is niet bang voor zijn ontslag bij Chelsea na de ontluisterende nederlaag zondag tegen Manchester City. De Londenaren verloren in eigen huis met 1-3 van 'The Citizens' en lijken ondanks een financiële injectie afgelopen zomer kansloos in de titelstrijd.

"Ik maak me geen zorgen om mijn baan", zei Lampard na afloop op zijn persconferentie. "Ik had al enkele zware periodes verwacht, want ik weet dat het niet allemaal vanzelf gaat. Of die uitspraak mij onder druk zet, maakt mij niet uit."

"Een maand geleden vroegen mensen zich af wanneer ik een nieuw contract zou krijgen en nu zeggen ze het tegenovergestelde", vervolgde Lampard. "Er is constant druk. Ik moet hard blijven werken en met de spelers aan de slag gaan."

"Op dit moment zitten we in een moeilijke periode. Ik weet hoe het dan gaat, want ik heb hier lang gespeeld. Als je een paar wedstrijden verliest in een korte tijd, stelt iedereen vragen. Iedereen zegt dan dat je zoveel geld hebt uitgegeven. De realiteit is dat veel van de nieuwe spelers jong en geblesseerd zijn."

Chelsea gaf afgelopen zomer bijna 250 miljoen euro uit op de transfermarkt om een gooi te doen naar de eerste landstitel sinds 2017, maar met Kai Havertz (80 miljoen euro), Timo Werner (53 miljoen euro), Ben Chilwell (50 miljoen euro), Hakim Ziyech (40 miljoen euro) en Édouard Mendy (24 miljoen euro) staan de Londenaren na zestien duels al zeven punten achter op koploper Liverpool.

'Elke renovatie heeft pijn gekost'

"Ziyech, Pulisic en Werner hebben nog nooit samengespeeld", counterde een openhartige Lampard. "Als we verwachten dat de relatie tussen hen hetzelfde is als tussen Sterling, De Bruyne en Bernardo Silva bij Manchester City, zijn de verwachtingen verkeerd."

"De verwachtingen dat we titelkandidaten zijn, zijn onjuist. De club moet pijn lijden voordat we op het punt komen waar we willen zijn. Elke renovatie in de spelersgroep heeft pijn gekost. Dat betekent pijn op het veld en pijn achter de schermen. Kijk maar naar Manchester City en Liverpool. Maar ik plaats mezelf niet op dat niveau. Ik kan alleen zeggen dat dit een moeilijke periode voor ons is."

Door de nederlaag tegen Manchester City staat Chelsea voorlopig op de achtste plaats in de Premier League. De Londenaren, die al drie competitiewedstrijden op rij niet wonnen, hebben zeven punten minder dan koploper Liverpool, dat maandag nog in actie komt tegen Southampton.

