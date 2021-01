Atlético Madrid gaat weer aan kop in La Liga. De Madrilenen versloegen het tiental van Alavés (1-2) dankzij een late treffer van Luis Suárez en namen daardoor de koppositie over van stadgenoot Real Madrid.

Marcos Llorente zette Atlético vlak voor rust al op voorsprong. De aanvallende middenvelder schoof na voorbereidend werk van Suárez de bal via een been van een verdediger van Alavés in de korte hoek: 0-1.

Atlético leek na rust niets te duchten te hebben van Alavés, zeker niet na de rode kaart voor Víctor Laguardia na een harde tackle op Thomas Lemar, maar zes minuten voor tijd kwam de thuisploeg alsnog langszij. Felipe schoot de bal van dichtbij via de binnenkant van de paal in zijn eigen doel.

De bezoekers legden zich niet neer bij de 1-1 en dat resulteerde vlak voor tijd in de winnende treffer van Suárez. De spits tikte voor een leeg doel zijn negende competitiedoelpunt van het seizoen binnen en bezorgde zijn ploeg daarmee de vierde zege op rij.

Door de overwinning gaat Atlético voorbij Real Madrid, dat door een 2-0-zege op Celta de Vigo zaterdag even de koppositie in handen had. De ploeg van trainer Diego Simeone heeft 38 punten, twee meer dan Real. Atlético heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld dan de stadgenoot.

Later op de avond neemt trainer Ronald Koeman het met FC Barcelona op tegen hekkensluiter Huesca (aftrap 21.00 uur). Bij de Spaanse grootmacht, die vijf competitiewedstrijden op rij ongeslagen is, keert Lionel Messi terug van een korte rustperiode.

