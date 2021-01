FC Barcelona heeft zondag dankzij Frenkie de Jong drie punten gepakt bij Huesca. Een doelpunt van de Nederlander was genoeg voor een overwinning op de hekkensluiter: 0-1. Atlético Madrid gaat door een zege bij Alavés (1-2) weer aan kop in La Liga.

Barcelona was op bezoek bij Huesca vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij, maar de ploeg van trainer Ronald Koeman slaagde er niet in het verschil te maken. Dat deden Lionel Messi en De Jong na een klein half uur spelen wel.

De Argentijn, die zijn vijfhonderdste competitiewedstrijd speelde voor Barcelona, vond de diepgaande De Jong met een afgemeten pass en de Oranje-international tikte de bal van dichtbij binnen. Het was voor De Jong zijn tweede treffer van het seizoen.

Messi, die zijn rentree maakte na een rustperiode, was vlak voor rust nog dicht bij de 0-2, maar de 33-jarige linkspoot zag zijn vrije trap op knappe wijze gekeerd worden door Huesca-doelman Álvaro Fernández.

Ook na de pauze was Barcelona de baas. Messi kreeg nog een grote kans op een tweede doelpunt voor de bezoekers, maar wist niet te scoren in zijn jubileumduel. De Catalanen klimmen door de zege naar de vijfde plaats in La Liga.

Frenkie de Jong was het middelpunt van de feestvreugde. Foto: Pro Shots

Atlético ontsnapt dankzij Suárez

Atlético Madrid kwam op bezoek bij Alavés vlak voor rust via Marcos Llorente op voorsprong. De aanvallende middenvelder schoof na voorbereidend werk van Luis Suárez de bal via een been van een verdediger van Alavés in de korte hoek: 0-1.

Atlético leek na rust niets te duchten te hebben van Alavés, zeker niet na de rode kaart voor Víctor Laguardia na een harde tackle op Thomas Lemar, maar zes minuten voor tijd kwam de thuisploeg alsnog langszij. Felipe schoot de bal van dichtbij via de binnenkant van de paal in zijn eigen doel.

De bezoekers legden zich niet neer bij de 1-1 en dat resulteerde vlak voor tijd in de winnende treffer van Suárez. De spits tikte voor een leeg doel zijn negende competitiedoelpunt van het seizoen binnen en bezorgde zijn ploeg daarmee de vierde zege op rij.

Door de overwinning gaat Atlético voorbij Real Madrid, dat door een 2-0-zege op Celta de Vigo zaterdag even de koppositie in handen had. De ploeg van trainer Diego Simeone heeft 38 punten, twee meer dan Real. Atlético heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld dan de stadgenoot.

Luis Suárez was de grote man bij Atlético Madrid. Foto: Pro Shots

