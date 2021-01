Borussia Dortmund heeft zondag een broodnodige overwinning geboekt in de Bundesliga. 'BVB', dat dit seizoen al vijf keer verloor, was in eigen huis bij de terugkeer van Erling Haaland met 2-0 te sterk voor VfL Wolfsburg en staat nu weer vierde.

De doelpunten van Dortmund vielen na rust. Verdediger Manuel Akanji kopte halverwege de tweede helft raak na een corner van Jadon Sancho. In de blessuretijd tekende Sancho na een counter voor de 2-0. Het was voor de Engelsman pas zijn eerste treffer van het seizoen.

Bij Dortmund, dat de drie voorgaande thuisduels nog had verloren, maakte Haaland zijn rentree. De Noorse topschutter, die tien minuten voor tijd werd gewisseld, miste de afgelopen zeven duels van de achtvoudig landskampioen door een spierblessure.

Wout Weghorst stond de hele wedstrijd in de spits bij Wolfsburg, maar de Nederlander (negen competitietreffers) kon een nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen. In de slotfase (bij 1-0) maaide Weghorst in kansrijke positie na een voorzet nog over de bal heen.

Door de zege wipt Dortmund in de stand over Wolfsburg en het verrassend goed draaiende Union Berlin heen. Vanaf 18.00 uur sluiten Bayern München en Mainz in de Allianz Arena de veertiende speelronde af. Bayern kan de koppositie weer overnemen van RB Leipzig.

Manuel Akanji tekende voor de 1-0 namens Dortmund. Manuel Akanji tekende voor de 1-0 namens Dortmund. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Bundesliga