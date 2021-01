Bayern München is zondag in de Bundesliga ontsnapt aan pijnlijk puntenverlies tegen Mainz. De landskampioen kwam met 0-2 achter, maar knokte zich na rust terug en won alsnog ruim met 5-2. Bayern stoot RB Leipzig daardoor weer van de eerste plaats. Ook Borussia Dortmund pakte drie punten.

Bayern is dit seizoen niet zo ongenaakbaar als de afgelopen jaren in de competitie en ook tegen Mainz liep het aanvankelijk voor geen meter. De bezoekers, met Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste in de basis, deelden in de openingsfase al wat speldenprikjes uit, maar vergaten te scoren.

Dat lukte Mainz na ruim een half uur spelen wel. Jonathan Burkardt gebruikte sterk zijn lichaam en schoot de bal binnen. De problemen voor Bayern werden vlak voor rust nog groter; Alexander Hack kopte een vrije trap van Daniel Brosinski hard achter doelman Manuel Neuer.

'Der Rekordmeister' kon aan de bak en sloeg na rust al snel twee keer toe. Joshua Kimmich kopte bij de tweede paal de aansluitingstreffer binnen en in de 55e minuut schoof Leroy Sané de bal met links in de hoek na een individuele actie.

Het verzet van Mainz was gebroken en het was wachten op de 3-2. Het eigen doelpunt van Leandro Barreiro werd nog afgekeurd vanwege buitenspel, maar vijf minuten later schoot Niklas Süle raak uit een hoekschop.

Topscorer Robert Lewandowski voerde de score in de slotfase nog verder op door een strafschop te benutten en een volley binnen te schieten (zijn negentiende competitiedoelpunt). Bayern heeft door de comeback weer twee punten meer dan RB Leipzig.

Bayern München boekte de tiende zege van het seizoen. Foto: ANP

Broodnodige zege Dortmund bij rentree Haaland

Borussia Dortmund was met 2-0 te sterk voor Wolfsburg. Verdediger Manuel Akanji kopte halverwege de tweede helft raak na een corner van Jadon Sancho. In de blessuretijd tekende Sancho na een counter voor de 2-0. Het was voor de Engelsman pas zijn eerste treffer van het seizoen.

Bij Dortmund, dat de drie voorgaande thuisduels nog had verloren, maakte Erling Haaland zijn rentree. De Noorse topschutter, die tien minuten voor tijd werd gewisseld, miste de afgelopen zeven duels van de achtvoudig landskampioen door een spierblessure.

Wout Weghorst stond de hele wedstrijd in de spits bij Wolfsburg, maar de Nederlander (negen competitietreffers) kon een nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen. In de slotfase (bij 1-0) maaide Weghorst in kansrijke positie na een voorzet nog over de bal heen.

Door de thuisoverwinning wipt Dortmund in de stand over Wolfsburg en het verrassend goed draaiende Union Berlin heen. De achterstand op koploper Bayern is nog wel fors: acht punten.

Manuel Akanji tekende voor de 1-0 namens Dortmund. Foto: Pro Shots

