Leicester City blijft in het spoor van koploper Liverpool. 'The Foxes' wonnen bij Newcastle United en stijgen naar de derde plaats in de Premier League.

Pas in de 55e minuut brak Leicester City de ban in het lege St. James Park. James Maddison kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en vond de linkerbovenhoek: 0-1.

Een kwartier later verdubbelde Youri Tielemans de voorsprong in Newcastle. De Belg schoof de bal van zo'n 20 meter fraai in de korte hoek na voorbereidend werk van Marc Albrighton.

Newcastle United kwam tien minuten voor tijd nog op 1-2. Andy Carroll stond nog geen twee minuten in het veld toen hij een afvallende bal met zijn linker in de verre hoek volleerde. Het was zijn eerste Premier League-doelpunt sinds april 2018.

Ondanks een spannend slot trok Leicester City de drie punten over de streep. De nummer drie van de Premier League heeft slechts één punt minder dan Liverpool, al gaat de regerend landskampioen van Engeland maandag nog op bezoek bij Southampton.

Later op de dag staat de topper in de Premier League op het programma tussen Chelsea en Manchester City (aftrap 17.30 uur). Bij Chelsea keert Hakim Ziyech terug in de basis na een hamstringblessure, terwijl Manchester City vijf spelers mist door een coronabesmetting.

Nathan Aké zit niet bij de wedstrijdselectie van manager Josep Guardiola. Het is niet bekend of Aké besmet is met het coronavirus. Burnley-Fulham werd afgelast vanwege een corona-uitbraak bij Burnley.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League