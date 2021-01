Manchester City heeft zondag een overtuigende zege geboekt op Chelsea. De ploeg van manager Josep Guardiola won bij afwezigheid van zes met corona besmette spelers met 1-3. Bij Chelsea maakte Hakim Ziyech zijn rentree.

Manchester City, waar Ederson, Kyle Walker, Gabriel Jesus, Ferran Torres, Eric García en Tommy Doyle ontbraken vanwege een coronabesmetting en Nathan Aké niet geheel fit was, kwam na achttien minuten spelen al op voorsprong tegen het apathische Chelsea. Ilkay Gündogan schoof de bal in de verre hoek van doelman Édouard Mendy, die niet geheel vrijuit ging.

Nog geen drie minuten later verdubbelde City de voorsprong in de topper in de Premier League. Phil Foden tikte bij de eerste paal met zijn linkerbeen een voorzet van Kevin De Bruyne fraai binnen.

Nog voor rust kwam de club uit Manchester op 0-3. Raheem Sterling raakte de lat toen hij Mendy in een tegenaanval had omspeeld, maar De Bruyne wist in de rebound wel het doel te vinden tegen zijn oude werkgever. Chelsea redde in de blessuretijd van de tweede helft de eer via Callum Hudson-Odoi.

Bij Chelsea maakte oud-Ajacied Ziyech zijn rentree na een maand blessureleed. De 27-jarige rechtsbuiten, die op 5 december in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Leeds United (3-1) geblesseerd raakte aan zijn hamstring, speelde een anonieme wedstrijd en werd na 62 minuten naar de kant gehaald.

Door de zege is Manchester City voorlopig de nummer vijf van de Premier League. De kampioen van 2019 heeft 29 punten, vier minder dan koploper Liverpool. Chelsea zakt weg naar de achtste plaats en is al drie wedstrijden op rij zonder zege.

Leicester City boekte een nipte zege bij Newcastle United. Leicester City boekte een nipte zege bij Newcastle United. Foto: Pro Shots

Leicester City blijft in spoor van Liverpool

Eerder op de dag bleef Leicester City in het spoor van Liverpool. 'The Foxes' wonnen bij Newcastle United en stijgen naar de derde plaats in de Premier League.

Pas in de 55e minuut brak Leicester City de ban in het lege St. James Park. James Maddison kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en vond de linkerbovenhoek: 0-1.

Een kwartier later verdubbelde Youri Tielemans de voorsprong in Newcastle. De Belg schoof de bal van zo'n 20 meter fraai in de korte hoek na voorbereidend werk van Marc Albrighton.

Newcastle United kwam tien minuten voor tijd nog op 1-2. Andy Carroll stond nog geen twee minuten in het veld toen hij een afvallende bal met zijn linker in de verre hoek volleerde. Het was zijn eerste Premier League-doelpunt sinds april 2018.

Ondanks een spannend slot trok Leicester City de drie punten over de streep. De nummer drie van de Premier League heeft slechts één punt minder dan Liverpool, al gaat de regerend landskampioen van Engeland maandag nog op bezoek bij Southampton.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League