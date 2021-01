AC Milan heeft zondag in de eerste wedstrijd van 2021 met 0-2 gewonnen bij Benevento, ondanks dat de koploper het laatste uur met tien man speelde. Rick Karsdorp had met een assist een belangrijke rol bij een zege van AS Roma en Internazionale en Atalanta wonnen met grote cijfers.

Milan kwam in Benevento na een kwartier op voorsprong via een rake penalty van Franck Kessié. Milan-middenvelder Sandro Tonali dupeerde zijn ploeg vervolgens door in de 33e minuut rood te krijgen voor een harde tackle. De twintigjarige Italiaan kreeg eerst geel van scheidsrechter Fabrizio Pasqua, maar moest na tussenkomst van de VAR vertrekken.

Vlak na rust wist Milan met een man minder de voorsprong te vergroten. Benevento-keeper Lorenzo Montipò kwam tevergeefs uit zijn goal om een steekpass te onderscheppen, waarna Rafael Leão de bal uit een moeilijke positie zeer fraai om Montipò en in de verre hoek krulde: 0-2.

Middenmoter Benevento kreeg na een uur een grote kans om terug in de wedstrijd te komen, maar Gianluca Caprari schoot naast uit een strafschop. Het nog ongeslagen Milan is daardoor ook na de vijftiende speelronde koploper in Italië.

Internazionale won met 6-2 van Crotone en blijft de nummer twee op één punt van de grote rivaal. Grote man bij Inter was Lautaro Martínez, die drie treffers voor zijn rekening nam.

Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd bij Inter, terwijl Romelu Lukaku zijn twaalfde goal van het seizoen maakte en nu samen met Juventus-ster Cristiano Ronaldo topscorer is van de Serie A.

Stand in top Serie A 1. AC Milan: 15-37 (34-16)

2. Internazionale: 15-36 (40-19)

3. AS Roma: 15-30 (32-23)

4. Napoli: 14-28 (31-13)

5. Sassuolo: 15-26 (27-22)

6. Atalanta: 14-25 (33-21)

7. Juventus: 13-24 (25-13)

Vierde assist van het seizoen voor Karsdorp

Bij AS Roma-Sampdoria maakte Roma-spits Edin Dzeko een kwartier voor tijd de enige treffer van de wedstrijd. Karsdorp, die een basisplaats had, gaf de bal laag voor en de Bosniër schoot raak.

Karsdorp tekende in de laatste wedstrijd van 2020 (3-2-zege op Cagliari) ook voor een belangrijke assist. De rechtsback gaf dit Serie A-seizoen al vier keer de beslissende pass bij een goal.

Napoli was met 1-4 te sterk voor Cagliari. Piotr Zielinski zette de bezoekers na een klein half uur op voorsprong en tekende vlak na de gelijkmaker van João Pedro ook voor de 1-2. Voormalig PSV'er Hirving Lozano en Lorenzo Insigne (penalty) voerden de score verder op.

Ook Atalanta pakte drie punten. In eigen huis won de nummer zes, mede door een doelpunt van Robin Gosens, met 5-1 van nummer vijf Sassuolo. De 2-0 van Matteo Pessina was bijzonder, want hij werd de eerste Italiaanse doelpuntenmaker voor Atalanta in de Serie A sinds 20 januari 2019 (164 goals geleden).

Rick Karsdorp viert de enige Roma-treffer met zijn ploeggenoten. Rick Karsdorp viert de enige Roma-treffer met zijn ploeggenoten. Foto: Pro Shots

