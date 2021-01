Rick Karsdorp heeft zondag voor de tweede wedstrijd op rij een belangrijke rol gespeeld bij een overwinning van AS Roma. De Nederlander gaf de assist bij de enige goal van het duel met Sampdoria: 1-0. Internazionale en Atalanta wonnen met grote cijfers.

Bij AS Roma-Sampdoria maakte Edin Dzeko een kwartier voor tijd de enige treffer van de wedstrijd. Karsdorp, die een basisplaats had, gaf de bal laag voor en de Bosnische spits schoot raak.

Karsdorp tekende in de laatste wedstrijd van 2020 (3-2-zege op Cagliari) ook voor een belangrijke assist. De rechtsback gaf dit Serie A-seizoen al vier keer de beslissende pass bij een goal.

Napoli was met 1-4 te sterk voor Cagliari. Piotr Zielinski zette de bezoekers na een klein half uur op voorsprong en tekende vlak na de gelijkmaker van João Pedro ook voor de 1-2. Voormalig PSV'er Hirving Lozano en Lorenzo Insigne (penalty) voerden de score verder op.

Ook Atalanta pakte drie punten. In eigen huis won de nummer zes, mede door een doelpunt van Robin Gosens, met 5-1 van nummer vijf Sassuolo. De 2-0 van Matteo Pessina was bijzonder, want hij werd de eerste Italiaanse doelpuntenmaker voor Atalanta in de Serie A sinds 20 januari 2019 (164 goals geleden).

Stand in top Serie A 1. Internazionale: 15-36 (40-19)

2. AC Milan: 14-34 (32-16)

3. AS Roma: 15-30 (32-23)

4. Napoli: 14-28 (31-13)

5. Sassuolo: 15-26 (27-22)

6. Atalanta: 14-25 (33-21)

7. Juventus: 13-24 (25-13)

Inter wint in doelpuntenfestijn

Internazionale nam dankzij een 6-2-zege op Crotone de koppositie in de Serie A in elk geval tijdelijk over van AC Milan. Grote man bij Inter was Lautaro Martínez, die drie treffers voor zijn rekening nam. De Argentijnse spits dacht ook Inters tweede treffer te maken, maar die ging als eigen doelpunt van Crotone-speler Luca Marrone de boeken in.

Bij rust stond het nog 2-2 in Stadio Giuseppe Meazza, maar in de tweede helft nam Inter ruim afstand van degradatiekandidaat Crotone. Ook Romelu Lukaku en Achraf Hakimi namen een treffer voor hun rekening bij de thuisploeg, waar Stefan de Vrij de hele wedstrijd meespeelde in de driemansverdediging.

Dankzij zijn treffer is Lukaku met twaalf treffers naast Cristiano Ronaldo gedeeld topscorer in de Serie A. Martínez staat na zijn hattrick op negen goals.

Later op de dag staan nog twee duels in de Serie A op het programma: Benevento-AC Milan (18.00 uur) en Juventus-Udinese (20.45 uur).

Lautaro Martínez haalt uit voor een van zijn drie treffers tegen Crotone. Lautaro Martínez haalt uit voor een van zijn drie treffers tegen Crotone. Foto: Pro Shots

