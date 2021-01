Internazionale heeft zondag dankzij een 6-2-zege op Crotone de koppositie in elk geval tijdelijk overgenomen van AC Milan. De stadgenoot komt 's avonds in actie tegen Benevento.

Grote man aan de zijde van Inter was Lautaro Martínez, die drie treffers voor zijn rekening nam. De Argentijnse spits dacht ook Inters tweede treffer te maken, maar die ging als eigen doelpunt van Crotone-speler Luca Marrone de boeken in.

Bij rust stond het nog 2-2 in Stadio Giuseppe Meazza, maar in de tweede helft nam Inter ruim afstand van degradatiekandidaat Crotone. Ook Romelu Lukaku en Achraf Hakimi namen een treffer voor hun rekening bij de thuisploeg, waar Stefan de Vrij de hele wedstrijd meespeelde in de driemansverdediging.

Dankzij zijn treffer is Lukaku met twaalf treffers naast Cristiano Ronaldo gedeeld topscorer in de Serie A. Martínez staat na zijn hattrick op negen goals.

Later op de dag staan nog negen duels in de Serie A op het programma, waaronder Benevento-AC Milan (18.00 uur) en Juventus-Udinese (20.45 uur).

Lautaro Martínez haalt uit voor een van zijn drie treffers tegen Crotone. Lautaro Martínez haalt uit voor een van zijn drie treffers tegen Crotone. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Serie A