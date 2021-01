NAC Breda heeft zondag een 0-3-zege geboekt op bezoek bij Excelsior. De Brabanders klimmen daardoor naar de derde plek op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie.

NAC passeert De Graafschap, dat zaterdag de topper tegen Almere City verloor (1-0). De ploeg uit Flevoland pakte daardoor de tweede periodetitel en heeft met acht punten voorsprong op NAC en De Graafschap de tweede plaats stevig in handen.

Bij het duel tussen Excelsior en NAC waren de kansen over beide ploegen verdeeld, maar alleen NAC wist te scoren. Bij de eerste twee treffers had de Schotse middenvelder Lewis Fiorini een groot aandeel.

Na een kwartier spelen werd een afstandsschot van Fiorini door een verdediger van Excelsior van richting veranderd: 0-1. Kort voor rust werkte Kaj de Rooij een voorzet van de Schot binnen. De van FC Eindhoven overgekomen aanvaller maakte zo zijn eerste treffer voor NAC.

Na rust was Excelsior enkele malen dicht bij de aansluitingstreffer, maar NAC-doelman Roy Kortsmit wist zijn doel schoon te houden. Via invaller Mario Bilate kwam NAC in de slotfase zelfs nog op 0-3.

Later op de dag staan er nog drie duels in de Keuken Kampioen Divisie op het programma: FC Eindhoven tegen koploper SC Cambuur (14.30 uur), Telstar-NEC (16.45 uur) en FC Volendam-MVV Maastricht (20.00 uur).

